Tržaški skavti in skavtinje sprejeli luč miru iz Betlehema

Nekaj več kot sto tržaških skavtinj in skavtov je danes na Trgu Libertà sprejelo luč miru iz Betlehema. Slednjo so prižgali v palestinskem mestu, ki se v arabskem jeziku imenuje Bayt Lahm, v jami, kjer naj bi se rodil Jezus. Luč je v petek iz Trsta z vlakom že krenila v druge kraje po vsej Italiji.

Slovesnost se je danes začela s skupno molitvijo Oče naš. Volčiči in volkuljice, roverji in popotnice ter izvidniki in vodnice so nato v procesiji krenili do Velikega trga, od tam pa z lučkami in leščerbami v rokah do stolne cerkve svetega Justa, kjer je mašo zanje daroval tržaški škof Enrico Trevisi.

