Tržaški tovor ima zaradi zaprtja predora pod Turami daljšo pot

Ena od glavnih železniških prometnic, po katerih potuje tovor iz tržaškega pristanišča v srednjo in severno Evropo, bo več mesecev zaprta zaradi vzdrževalnih del. Zaprtje predora pod Turami pa, kljub nevšečnostim, zaenkrat tržaških špediterjev in pristanišča ne skrbi preveč. Tako sta poudarila lastnik logističnega podjetja Samer&Co Shipping Enrico Samer in komisar Pristaniške uprave severnega Jadrana Vittorio Torbianelli.

Najpomembnejši avstrijski prehod čez Alpe

Železnica čez Ture je, poleg prelaza čez Brenner, najpomembnejši avstrijski prehod čez Alpe. Proga je nastala kot povezava med tržaško luko, ki je bila takrat del habsburškega cesarstva, Avstrijo in Ceško v prvem desetletju 20. stoletja. Potek proge je ostal v tem dobrem stoletju dodobra nespremenjen, glavni gradbeniški podvig ostaja slabih deset kilometrov dolg predor Tauerntunnel med koroškim Mallnitzem in solnograškim zdraviliščem Bad Gasteinom.

Zaradi vnaprej načrtovanih vzdrževalnih del za obnovo in sanacijo predora bo proga zaprta do prihodnjega julija, tržaški tovor bo moral na poti proti srednji in severni Evropi podaljšati svojo pot za kar nekaj kilometrov. Avstrijske zvezne železnice (ÖBB) preusmerjajo v teh tednih glavnino tovornega prometa preko štajerskega Selzthala, železniškega vozlišča, ki se nahaja med Gradcem in Linzem, približno 100 kilometrov severovzhodno od predora pod Turami.