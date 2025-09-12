Tržaški večer Vilenice zadel v polno

V Ulici Donizetti je v četrtek zvečer zmanjkalo stolov. Tržaški večer 40. Mednarodnega literarnega festivala Vilenica, ki sta ga v kavarni San Marco priredila Slovenski klub in Društvo slovenskih pisateljev, je jasno zadel v polno. Kako ne bi bilo tako, ko so se za mikrofonom oglasili letošnji nagrajenec Vilenice, dobitnik nagrade Strega za evropsko književnost in mednarodne nagrade Booker, bolgarski pisatelj in pesnik Georgi Gospodinov, slovenska avtorica v fokusu, dobitnica nagrade Ingeborg Bachman in drugih odlikovanj avstrijsko-slovenska pesnica in pisateljica Maja Haderlap ter prejemnica nagrade SEP za mlade avtorje pisateljica Ana Svetel.

V mestu velikih pisateljev, »mestu, ki je usidrano v kulturni horizont izobražencev širšega območja srednje Evrope,« jim je dobrodošlico v imenu organizatorjev izrekel novinar Janko Petrovec. Kako Trst doživljajo gostje, ga je najprej zanimalo. Maja Haderlap je spregovorila o tem, da z mestom, ki se nenehno spreminja, povezuje tako zgodbe literature, kot prijateljske odnose, ki jih goji vse od začetka osemdesetih let, nazadnje pa ga spoznava še skozi oči teh, ki so se v mesto preselili pred kratkim. »Na drugo stran skupnega Balkana«, v Slovenijo, je priletel iz Istanbula, se pravi iz nekdanjega otomanskega cesarstva, in prvič je v Trstu, pristanišču avstro-ogrskega cesarstva - prava zmešnjava, je zaupal Gospodinov. »Sprehodil sem se po mestu, ki ga delajo lepega tudi avtorji, ki jih obožujemo - Joyce, Pahor, Svevo. Oni so pravi arhitekti mesta, ki je izraz literature.« Za Ano Svetel je zanjo Trst že od malega ideja oz. nostalgija predvojnega meščanskega šarmantnega sveta. Tačas je pravzaprav »malo toplejša, prepišna in finančno dosegljiva« alternativa Ljubljani.