VREME
DANES
Sobota, 25 oktober 2025
Iskanje
Zapor

Tržaški zaporniki živijo v neprimernih prostorih

V Trstu se je včeraj mudil državni sekretar ministrstva za pravosodje Francesco Paolo Sisto

Sanela Čoralič |
Trst |
25. okt. 2025 | 9:35
    Tržaški zaporniki živijo v neprimernih prostorih
    Francesco Paolo Sisto je poklepetal z novo direktorico tržaškega zapora Seleno Marchiuri( Tedeschi/Fotodamj@n )
Dark Theme

Da je prostorska stiska eden od glavnih izzivov, s katerimi se spopada tržaška zaporska uprava, se je včeraj prepričal državni sekretar ministrstva za pravosodje Francesco Paolo Sisto (Naprej, Italija), ki je obiskal zapor in poklepetal z novo direktorico Seleno Marchiuri. Namestnik ministra je v Trst prišel na povabilo strankarskih kolegov iz Furlanije - Julijske krajine. Zavod za prestajanje kazni je obiskal v družbi deželnega svetnika Andree Cabibba, pokrajinskega vodje stranke Naprej, Italija Alberta Polacca in strankarskega kolege Franca Dal Masa. Stranka Naprej, Italija je popoldne v hotelu Hilton organizirala tudi posvet na temo pravosodne reforme.

Po obisku zapora si je državni sekretar vzel nekaj minut časa za medije. Priznal je, da tržaški zaporniki živijo v neprimernih prostorih, a je tudi v isti sapi dodal, da je prostorsko kapaciteto starih stavb, v kakršni domuje tržaški zavod, težko povečati. Gost je tako tudi opazil, da zaporniki nimajo na volje športnega igrišča za rekreacijo, saj znotraj zaporniških sten obstaja samo odprti prostor za sprehajanje.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: