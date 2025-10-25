Da je prostorska stiska eden od glavnih izzivov, s katerimi se spopada tržaška zaporska uprava, se je včeraj prepričal državni sekretar ministrstva za pravosodje Francesco Paolo Sisto (Naprej, Italija), ki je obiskal zapor in poklepetal z novo direktorico Seleno Marchiuri. Namestnik ministra je v Trst prišel na povabilo strankarskih kolegov iz Furlanije - Julijske krajine. Zavod za prestajanje kazni je obiskal v družbi deželnega svetnika Andree Cabibba, pokrajinskega vodje stranke Naprej, Italija Alberta Polacca in strankarskega kolege Franca Dal Masa. Stranka Naprej, Italija je popoldne v hotelu Hilton organizirala tudi posvet na temo pravosodne reforme.

Po obisku zapora si je državni sekretar vzel nekaj minut časa za medije. Priznal je, da tržaški zaporniki živijo v neprimernih prostorih, a je tudi v isti sapi dodal, da je prostorsko kapaciteto starih stavb, v kakršni domuje tržaški zavod, težko povečati. Gost je tako tudi opazil, da zaporniki nimajo na volje športnega igrišča za rekreacijo, saj znotraj zaporniških sten obstaja samo odprti prostor za sprehajanje.