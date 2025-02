Tržaških slovenskih prvošolcev od leta 2016 za 35 odstotkov manj

V prvih razredih osnovnih šol na Tržaškem bo po prvih podatkih, ki izhajajo iz februarskega vpisnega roka v večstopenjske šole, precej manj otrok kot pred desetimi ali petimi leti. Prihodnje šolsko leto naj bi prag osnovne šole prvič prestopilo 131 otrok. V šolskem letu 2016/2017 sta bila vpisana 202 otroka, v š.l. 2020/2021 pa 171 otrok. Od takrat se število ni nikoli več povzpelo nad 200, pa tudi nad 170 ne.

Otrok bo septembra v klopi sedlo približno 35 odstotkov manj kot pred desetimi leti. Pred tem je število nihalo in doseglo višek v šolskem letu 2012/2013, ko so bili v prvi razred vpisani 203 otroci. Redki so vzponi, ki pa ne ulivajo veliko upanja v prihodnost. Leta 2016 je še zadnjič na deželni ravni prišlo do konkretnega prirastka števila osnovnošolskih učencev (1,9 odstotka), kot je poročal Slovenski raziskovalni inštitut Slori v svoji raziskavi Izobraževanje v slovenskem jeziku v Italiji, ki jo vsako leto objavlja v Koledarju Mohorjeve družbe. Takrat je sicer celotna šolska populacija narasla za 0,5 odstotka.