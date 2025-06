Tržaško knjižno središče že deset let v središču Trsta

Obračun delovanja je zelo pozitiven, obisk je dober, veča se tudi število italijanskih bralcev in obiskovalcev iz drugih krajev, ki zahajajo v knjigarno. Tako sta nam v objemu knjižnih polic in okrog 13 tisoč knjig povedali Jana Kalc in Ilde Košuta, vodja prodaje in administratorka v Tržaškem knjižnem središču (TKS), ki bo v ponedeljek z vrsto pobud praznovalo deseto obletnico delovanja na središčni lokaciji na Trgu Oberdan.