V remizi openskega tramvaja izmerili prisotnost radioaktivnega radona

Če je kdo mislil, da je openski tramvaj že dovolj nesrečen, si mora očitno premisliti. Zadnja nadloga je radon, radioaktivni plin, ki so ga zaznali v openski tramvajski remizi ter v kleti tamkajšnjega bara. Občina Trst bo za sanacijo objektov odštela približno 60.000 evrov. To izhaja iz dokumentov na digitalni oglasni deski občine.

Openska tramvajska remiza spada med objekte v lasti Občine Trst, ki jih ta daje v najem lokalnemu prevozniku Trieste Trasporti. Poleg »doma« tramvajev najdemo na spisku avtobusno garažo na Devinščini, vse ostale objekte ob tramvajski progi, kamnite oziroma betonske avtobusne čakalnice, območja na Kolonkovcu in v Naselju sv. Nazarija, del Trga Casali ter objekte za dobavo elektrike progi openskega tramvaja.

Občina Trst je kot lastnica teh območij odgovorna za izredno vzdrževanje objektov. Lokalni prevoznik, lahko še beremo v dokumentih občine, je spomladi leta 2023 izvedel analizo prisotnosti radioaktivnega plina radona v nekaterih izmed objektov, ki jih je najel od občine. Pri tem je podjetju Trieste Trasporti pomagala deželna okoljska agencija Arpa. Izkazalo se je, da je gostota radona v zraku v remizi openskega tramvaja ter v kleti tamkajšnjega bara nad zakonskim pragom. Iz dokumentacije ne izhaja, kolikšna je bila prisotnost plina.

Medicinske raziskave kažejo, da je radon po cigaretnem dimu drugi najbolj relevanten vzrok za rak na pljučih. Med nekadilci je prvi vzrok rakavih obolenj na pljučih. Zaradi svoje gostote je največkrat prisoten v kleteh objektov, njegovo prisotnost pa pogojujejo predvsem geološke razmere.