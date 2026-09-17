Trst se je prebudil z močnim nalivom

Trst se je danes, podobno kot pretekli četrtek, prebudil z močnim nalivom. Naše kraje je dosegla solidna hladna vremenska fronta. Malo pred 9. uro je v približno pol ure padlo od 10 do 30 litrov dežja na kvadratni meter. Največje količine je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila v Miljah, kjer ga je padlo 29,4 litra na kvadratni meter in na Padričah, kjer ga je padlo 28,8 litra na kvadratni meter, se pravi, da v obeh krajih količina, ki navadno pade v približno tretjini meseca. Pri Briščikih so ga namerili 14,1 litra na kvadratni meter, v Trstu na pomolu Bandiera 11,1 litra na kvadratni meter in pri navtičnem inštitutu 15,3 litra na kvadratni meter.

Zapihala je burja, temperatura se je spuščala. Navtični inštitut je ob 8. uri nameril 22,3 stopinje Celzija, ob 9. uri pa 19,3 stopinje Celzija, na Padričah pa ob 9. uri 15,7 stopinje Celzija. Najmočnejši sunek vetra je na pomolu Bandiera dosegel hitrost 54 kilometrov na uro.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi nevihtami in nalivi, ki bodo pogostejši v dopoldanskih urah. Popoldne in zvečer bodo padavine manj verjetne, znova pa se bodo, kot kaže, okrepile v noči na petek.