Policisti iz občine Devin-Nabrežina so med nadzorovanjem prometa na cestninski postaji pri Moščenicah na avtobusu romunskih registrskih tablic prestregli 46-letnega A.S.P., ki je bil na begu. Tržaško sodišče ga je obsodilo na šest let, sedem mesecev in 28 dni zaporne kazni zaradi več kaznivih dejanj proti premoženju in na račun javne uprave. Moškega so prepeljali v tržaški zapor.