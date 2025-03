Tržaško Staro pristanišče v najboljši deseterici v Cannesu

Za Občino Trst je še en nastop na investicijsko-nepremičninskem sejmu v francoskem Cannesu. V italijanskem paviljonu je potekala delavnica z naslovom Porto Vecchio - Porto Vivo: The race! The big tender of Trieste is ready to be floated, na kateri so župan Roberto Dipiazza, pristojni za finance Everest Bertoli, pristojna za naložbe Elisa Lodi in direktor občinskega oddelka za planiranje Giulio Bernetti predstavili postopek bodočega mednarodnega razpisa.

Tržaški projekt urbane regeneracije Starega pristanišča je pohvalila tudi državna sekretarka na gospodarskem ministrstvu Lucia Albano, ki se mudi na sejmu. Ob tej priložnosti je dejala, da ne gre le za projekt urbane regeneracije v javno-zasebnem partnerstvu, ampak za projekt turističnega, okoljskega in trgovskega razvoja. Nad dogajanjem na francoski rivieri je zadovoljen tudi župan Dipiazza, saj je projekt Porto Vivo specializirana revija Real FDI uvrstila med deset najpomembnejših projektov na svetu, ki zadevajo celovito urbano prenovo zapuščenega območja.

Nepremičninski sejem, na katerem se srečajo najvplivnejši igralci iz različnih sektorjev mednarodne nepremičninske industrije, se bo končal danes.