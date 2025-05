Tudi letos stegovali desnice za Almeriga Grilza

S trikratnim fašističnim pozdravom z iztegnjeno desno roko se je okrog petdeset ljudi sinoči ob 19. uri v Ulici Paduina ponovno spomnilo pokojnega Almeriga Grilza, neofašističnega aktivista in novinarja, ki ga je na včerajšnji dan pred 38 leti - 19. maja 1987 - med spremljanjem državljanske vojne v Mozambiku zadela usodna krogla.

Napadi na Slovence

Vsakoletni mračni obred je v ulici, v kateri je Grilz v mladih letih skupaj s kameradi redno obiskoval sedež mladinske neofašistične organizacije Fronte della gioventù, od tod pa pohajkoval po sosednjem drevoredu, vodil moški z megafonom. Ko je napočil trenutek, so vsi skupaj trikrat dvignili desnico in počastili pokojnika, ki se je v mladih letih na Tržaškem »proslavil« tudi z nasilnimi izgredi in napadi na Slovence.

Aktivnih politikov tokrat ni bilo

Pozneje se je lotil aktivizma na drug način, v novinarskih vodah, postal je vojni dopisnik in umrl v Afriki. Danes mu je posvečena novinarska nagrada. Na tokratnem shodu ni bilo opaziti aktivnih politikov, zraven je bil nekdanji občinski odbornik Paris Lippi, ki pa desnice ni iztegnil, za razliko od odvetnika iz krogov Forza Nuova Almeriga Esposita. Pred dvema letoma je obredu prisostvoval član deželne vlade iz vrst Bratov Italije Fabio Scoccimarro, kar je povzročilo ogorčenje opozicije.

Dogodek oziroma »poveličevanje fašizma« je ostro obsodila slovenska komponenta Demokratske stranke