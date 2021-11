Tudi letošnji december brez zabave

Tudi letos se od starega leta ne bomo poslovili s tradicionalnim ognjemetom in silvestrovanjem na prostem. Tržaški župan Roberto Dipiazza je sklenil, da ne bo objavil javnih razpisov za organizacijo novoletnega praznovanja, ker so trenutne epidemiološke razmere zelo slabe. »Če bi želeli organizirati ognjemet in koncerte na prostem, bi v teh dneh morali izbrati najboljšega ponudnika. V tem trenutku se mi zdijo takšni načrti iluzorni,« je dejal župan, ki je v isti sapi pomiril občane, da to še ne pomeni, da bo silvestrovanje prepovedano, saj letos ne bi smel veljati režim kot lani v istem času. Spomnimo, da je bil lanski december zelo klavrn. Praznične luči, ki so žarele v mestih, so lahko občudovali le domačini, saj so veljale omejitve potovanja med občinami in policijska ura.

Čeprav bo vrhunec prazničnega dogajanja, silvestrovanje s pirotehniko odpadel, to še ne pomeni, da nam bo pandemija že drugo leto zapored odnesla praznično vzdušje. Na občini si prizadevajo, da bi lahko izpeljali vsaj božične sejme in postavili nekaj stojnic po mestu. Župan Dipiazza je zagotovil, da Miklavžev sejem bo.