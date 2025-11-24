Rdeča barva bo jutri (v torek) in v naslednjih dneh zajela tudi Tržaško. Obarvala bo plakate, letake in stavbe inštitucij, društev in drugih organizacij, ki složno dvigajo glas proti nasilju nad ženskami. Ob mednarodnem dnevu boja proti tovrstnemu nasilju, ki ga beležimo danes, 25. novembra, prirejajo informativne kampanje, solidarnostna srečanja, shode in druge pobude za ozaveščanje širše družbe o pojavu, ki ga želijo odpraviti.

Posebno vlogo pri uresničitvi tega cilja imajo organi pregona. Na tržaški kvesturi so danes postregli s podatki in opisali, kako se borijo proti nasilju. Svojo informativno kampanjo so pri »Luminosi« ob prisotnosti predstavnikov inštitucij, predstavili tudi karabinjerji, ki spodbujajo k prijavi nasilja s pomočjo videoposnetkov. Te predvajajo tudi na mestnih avtobusih in na velikem ekranu v Ulici Carducci.

»Spoštovanje, posluh in zakonitost. S temi besedami lahko sintetiziramo pobude, ki jih prirejamo proti nasilju in s katerimi informiramo o pomenu prijave nasilja,« je pri »Luminosi« dejal poveljnik tržaških karabinjerjev Gianluca Migliozzi. Pred velikim ekranom so se zbrali predstavniki inštitucij, med temi tržaški župan Roberto Dipiazza, deželni odbornik za varnost Pierpaolo Roberti in tržaški prefekt Giuseppe Petronzi, ki je poudaril, da je »tudi majhno število primerov preveč«.

V teh dneh bodo karabinjerji obiskali šole in druge organizacije. Na spletni strani bodo nudili informacije in podporo žrtvam nasilja. Pročelje mestnega poveljstva pa bo danes ovito v oranžno barvo, in sicer v znak pridružitve kampanji proti nasilju Orange the World.