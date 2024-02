Tudi Opčine bodo imele svojo knjigarno

Odkar so se v izložbah na Dunajski cesti, kjer je nekoč delovala trgovina Start Sport pojavili plakati z napisom Librarna, se vse več ljudi veseli odprtja nove knjigarne na Opčinah. Ko smo se sami odpravili do knjigarnarice, da bi ugotovili, kakšna bo ponudba in kdaj se bodo na policah pojavile prve knjige, se je pred trgovino ustavila ženska. »Knjigarna?«, je vprašala. »Krasno! To potrebujemo.«

»Trenutno drugih knjigarn na Opčinah in niti na Krasu ni. Obstajala je papirnica v Sesljanu, a so jo pred časom zaprli, zgleda pa, da so krajani kar navdušeni nad Librarno. Ustavijo se tu spredaj in sprašujejo po odprtju,« je dejala Urška Vidoni, ki bo upravljala knjigarno. Pojasnila je, da se njeno ime - Librarna - nanaša na ponudbo tako italijanskih kot slovenskih knjig, njeno odprtje pa načrtuje v prvih dneh marca.

