Tudi Sesljan ima vključujočo okrepčevalnico

Črni klobuki s prepoznavnim logotipom proseške kavarne-pekarne Autstanding - te si nadenejo, ker imajo »čudne ideje po glavi,« so povedali njeni upravitelji - so se včeraj pojavili tudi v Sesljanskem zalivu. Dopoldan je namreč tu potekalo praznično odprtje nove okrepčevalnice za inkluzivni postanek Autstanding. S sesljansko okrepčevalnico zadruga La Melagrana širi svoj projekt, katerega cilj je vključevati in usposabljati za delo ljudi z motnjami v duševnem razvoju in predvsem osebe z avtizmom. »Od tu izhaja tudi ime našega projekta, če pomislimo na angleščino: aut kot avtizem in standing kot stoječi na lastnih nogah, samostojni,« je spomnila Lucia Bevilacqua, ki z možem Salvatorejem Pilatom že več kot dvajset let skrbi za inkluzijo mladih s posebnimi potrebami.

Čisto poseben kiosk bo ponujal ravno tako posebne izdelke. Namesto koka kole bo na primer možno okusiti turinsko Mole Colo, med alkoholnimi pijačami je na voljo tudi špricer Austanding. »V glavnem pa meni predvideva jedi, ki jih pripravljajo naši zaposleni, in izdelke krajevnih proizvajalcev,« je ponudbo novega kioska predstavil Salvatore Pilato. »Projekt o kiosku smo uresničili v sodelovanju z Občino Devin - Nabrežina. Gre za izjemno storitev na izjemni lokaciji in ki jo bodo zagotavljali izjemni fantje in dekleta,« je še dejal Pilato.