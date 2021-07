Tudi The Lancet svari pred rušenjem tržaškega modela

»Rešiti Trst ni zgolj lokalno italijansko vprašanje. Gre za simbolično reševanje dostojne skupnostne psihiatrije in stanovanjske politike za duševne bolnike kjerkoli.« Tako se zaključuje članek v ugledni britanski znanstveni reviji The Lancet, ki svari pred rušenjem tržaškega modela duševnega zdravja. Podobna stališča so bila v preteklih mesecih objavljena tudi v drugih tujih medijih, vedno v povezavi s polemiko privržencev Franca Basaglie, ki trdijo, da jim hoče deželna vlada FJK odvzeti vodenje sistema, da bi ga spremenila.

Članek v reviji, ki bo čez dve leti praznovala dvesto let, opozarja, da Trstu grozi »desnosredinska vlada, ki promovira privatizacijo in razgraditev tega, kar pojmuje kot levičarska psihiatrija«. To boleče spominja na Reaganovo uničenje skupnostne psihiatrije v ZDA leta 1980, piše avtor Allen Frances, častni predsednik oddelka za psihiatrijo na medicinski fakulteti ameriške univerze Duke.

Tržaški pristop temelji na štirih načelih, piše Frances: pacienti so državljani, ki zaslužijo dostojanstvo in spoštovanje; v njihovem vključevanju v mestne dnevne dejavnosti je velika terapevtska vrednost; delo s skupnostjo ustvarja inkluzivno družbeno tkivo, ki sprejema paciente; pacienti najbolje delujejo, ko obvarujemo njihovo svobodo in si prizadevamo za njihovo krepitev.

Članek opozarja, da so ZDA šle v obratno smer, razgradile so to, kar je dobro delovalo, izkazalo pa se je, da je skupnostna psihiatrija ne samo učinkovita, ampak tudi cenejša od posledic njene ukinitve, saj so stroški zanemarjanja duševnih bolnikov na koncu zelo visoki – za policijo, bolnišnice, zdravstvene domove in službe za brezdomce, še opozarja The Lancet.