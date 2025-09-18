Tudi Trst ima vidno vlogo na področju akumulatorjev

Za pojmom »baterija« se skriva marsikateri izziv oziroma priložnost, Italija in Trst pa nista tako zanemarljiva akterja, kot bi se lahko zdelo ob poročanju o kitajski premoči na tem področju. O tem je tekla beseda na torkovem posvetu o akumulatorjih, ki ga je na Univerzi v Trstu priredila delovna skupina Elisa.

Srečanje, je Primorskemu dnevniku pred začetkom predavanj razložil profesor Alessandro Massi Pavan, spada v sklop t.i. »tretjega poslanstva« univerz, ki zaobjema tudi širjenje znanja med splošnim prebivalstvom. Dogodek je bil namreč odprt vsem, izvedenci pa so predavali o marsikateri plati akumulacije energije.

Delo pripadnikov delovne skupine Elisa je vsekakor raznoliko. Massi Pavan, ki je v ekipi nove tržaške rektorice Donate Vianelli zadolžen za vprašanja zelenega prehoda, se ukvarja z energetskim menedžmentom, torej tudi z gospodarsko platjo energije. Profesor Davide Raimondo pa raziskuje upravljanje akumulatorjev. »Litijevi akumulatorji imajo odlično gostoto in so zato tisti, ki se najpogosteje uporabljajo v industrijskem sektorju ter seveda v avtomobilski industriji, obstajajo pa tveganja. Če jih ne uporabljamo pravilno, bodo propadli zelo hitro, tvegamo tudi varnostne probleme,« je razložil. Z matematičnimi modeli dela zato na optimizaciji akumulatorjev.

Moč Trsta, sta se strinjala profesorja, je v raziskovalnem sektorju. »Azija je nedvomno glavna kar se tiče proizvodnje, mi se hočemo razlikovati z dobrim upravljanjem,« je razložil Raimondo. Massi Pavan pa je pristavil, da se pripadniki skupine Elisa ukvarjajo z vrhunskimi raziskavami tudi o drugih načinih akumulacije energije, kot je denimo vodik.