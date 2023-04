Tudi tržaški IRSML proti izjavam La Russe

Tudi tržaški Inštitut za zgodovino odporništva (IRSML), ki mu predseduje Pierlugi Sabatti, se pridružuje protestu državnega inštituta Parri glede izjav predsednika senata Ignazia La Russe v zvezi s partizansko akcijo v Ulici Rasella 23. marca 1944 v Rimu.

V izjavi inštituta, ki jo je podpisal zgodovinar Alessandro Perelli, je zapisano, da je bil partizanski napad legitimno vojno dejanje, izvedeno proti patrulji južnotirolskih policistov, ki so pripadali tretjemu bataljonu Polizeiregimenta Bozen. To ni bil pihalni orkester, kot je dejal La Russa, pač pa bataljon, oborožen z brzostrelkami in granatami. Ostala dva bataljona sta bila poslana v Istro in območje Belluna, kjer sta se »proslavila« s pokoli.

Zaradi napada v Ulici Rasella so Nemci v Ardeatinskih jarkih ustrelili 335 antifašistov, partizanov, Judov in navadnih zapornikov. Sezname je pomagala sestaviti rimska kvestura - za to je bil kvestor Pietro Caruso 4. junija 1944 na vrhovnem sodišču za sankcije proti fašizmu obsojen na smrt.