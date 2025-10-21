Tudi v New Yorku vabilo na obisk Devina - Nabrežine (video)

Dark Theme

Devinsko-nabrežinska občina je pretekli teden letela čez lužo in pristala v Združenih državah Amerike. Vabilo k obisku devinsko-nabrežinskih znamenitosti se je pojavilo namreč na promocijskem ekranu na prestižnem trgu Times Square v New Yorku. Videoposnetek, na katerem je videti Devin, naselje Portopiccolo, nabrežinske kamnolome in posedanje v osmici, je trajal 15 sekund in ponavljali so ga osmo minuto vsake ure. Prste ima pri tem novinar, odgovorni urednik tednika Vero in tiskovni predstavnik Občine Devin - Nabrežina Nicola Santini, ki se je pretekli teden mudil ravno v New Yorku.

»Drugi ponedeljek v oktobru je v New Yorku že od leta 1934 posvečen t.i. Columbus Dayu - počastitvi Krištofa Kolumba oziroma italijanske dediščine v Ameriki,« je povedal.