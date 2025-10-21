VREME
Turizem

Tudi v New Yorku vabilo na obisk Devina - Nabrežine (video)

Promocija na led ekranu na Times Square

Sara Sternad |
Devin-Nabrežina |
21. okt. 2025 | 16:37
    Tudi v New Yorku vabilo na obisk Devina - Nabrežine (video)
    Videoposnetek vabi k obisku devinsko-nabrežinskih znamenitosti (OBČINA DEVIN-NABREŽINA)
Devinsko-nabrežinska občina je pretekli teden letela čez lužo in pristala v Združenih državah Amerike. Vabilo k obisku devinsko-nabrežinskih znamenitosti se je pojavilo namreč na promocijskem ekranu na prestižnem trgu Times Square v New Yorku. Videoposnetek, na katerem je videti Devin, naselje Portopiccolo, nabrežinske kamnolome in posedanje v osmici, je trajal 15 sekund in ponavljali so ga osmo minuto vsake ure. Prste ima pri tem novinar, odgovorni urednik tednika Vero in tiskovni predstavnik Občine Devin - Nabrežina Nicola Santini, ki se je pretekli teden mudil ravno v New Yorku.

»Drugi ponedeljek v oktobru je v New Yorku že od leta 1934 posvečen t.i. Columbus Dayu - počastitvi Krištofa Kolumba oziroma italijanske dediščine v Ameriki,« je povedal.

Na Times Square si lahko vsak zagotovi predvajanje promocijskega posnetka, tako da je Santini izkoristil priložnost in naročil celodnevno predvajanje videoposnetka, ki s prikazuje lepote naših koncev. »Darilo devinsko-nabrežinskemu ozemlju, ki me je sprejelo. V Sesljan sem se preselil pred tremi leti in tako lepo se počutim, da boljše se ne bi mogel odločiti,« je priznal Santini.

