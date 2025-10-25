Tudi v Trstu lahko pogled seže vse do Indije

V Mestnem muzeju vzhodne umetnosti v Trstu je do 26. novembra na ogled razstava India. Due sguardi, un racconto v okviru mednarodnega festivala urbane fotografije Trieste Photo Days, ki nastaja v sodelovanju z Občino Trst. V dveh dvoranah ponuja obiskovalcem umetniška dela znanega tržaškega fotografa Adriana Perinija in furlanskega ustvarjalca Sandra Antoniollija, dva različna pogleda na Indijo, oddaljen svet s svojimi ljudmi, arhitekturo in navadami.

Tolmačenja daljnega vzhoda

Razstavo sestavljajo črno-beli posnetki dveh fotografov, ki sta daljni vzhod interpretirala vsak po svoje. Združuje ju ljubezen do lepote sveta in želja po sporočanju občutkov, ki jih obdajajo med opazovanjem prizorov iz vsakdanjega življenja. Perini ponuja premišljen in razmišljujoč pogled na indijsko okolje. Človek, zlasti ženska figura, je v njem pristranski, kot del širše pokrajine. Kljub črno-beli tehniki je v nekaterih posnetkih skoraj zaznati odtenke dneva in noči.

Soroden je pristop, ki ga do indijskega okolja ima Sandro Antoniolli. V Indijo je odpotoval v iskanju osebnega ravnovesja. Fotografijo doživlja strastno in z njo želi vsakič pripovedovati novo zgodbo. Pri njemu je človek veliko bolj prisoten, skoraj vedno protagonist prizora.