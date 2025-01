Tudi z orožjem pomoč »borcem« za italijanski Trst

Italija je za ponovno pridobitev Trsta, ki se je zgodila pred nekaj več kot sedemdesetimi leti, vložila veliko diplomatskih, političnih ter finančnih naporov. Manj znano je, da je denar italijanskih davkoplačevalcev namenila tudi za dobavo orožja nekaterim krajevnim društvom, ustanovam in organizacijam, ki so se tako ali drugače zavzemala za vrnitev mesta Italiji. O tem priča obširna preiskava tedanjega sodnika v Benetkah Carla Mastellonija, ki je pred nekaj več kot tridesetimi leti odkril dokumente, zapisnike in korespondenco o državnem financiranju doslej premalo poznanih »naporov« za italijanski Trst. To financiranje ni bilo samo zelo sporno, temveč tudi nezakonito.

Novinar Silvio Maranzana, ki je bil do upokojitve zaposlen na Piccolu, je leta 2003 Mastellonijevi preiskavi že namenil knjigo. Sedaj jo je dopolnil in obogatil z novimi dokumenti, ki mu jih je posredoval Mastelloni. Knjigo Le armi per Trieste italiana (Orožje za italijanski Trst) je izdal založnik Luglio editore.

Iz dokumentov, ki jih je Mastelloni izročil Maranzani, izhaja, da predstavlja rovarjanje za vrnitev Trsta Italiji dejansko zametek tajne organizacije Gladio. Slednja je bila v naši deželi aktivna predvsem v Benečiji na škodo tamkajšnjih Slovencev, svojo nezakonito dejavnost pa je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja razširila tudi na Tržaško. Zgovoren dokaz tega je skladišče orožja, ki so ga odkrili pri Nabrežini.