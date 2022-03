Tunizijski vojaški ladji v Trstu

Pred tržaškim mestnim nabrežjem sta se danes pojavili vojaški ladji, privezani sta ob Pomorski postaji. Marsikdo je ob pogledu na plovili zadevo takoj povezal z vojno v Ukrajini, vendar s tem nimata nobene veze. Gre za ladji Syphax (P611) in Hannon (P612) tunizijske vojaške mornarice, ki v tem obdobju plujeta po Jadranu, na krovu pa so mladi mornarji na urjenju. Gre za vsakoletno plovbo po širšem območju Sredozemlja, so pojasnili na tržaški luški kapitaniji. Patruljni ladji, ki sta podobni tistim italijanske obalne straže, sta bili zgrajeni med letoma 2016 in 2018.

Trije poveljniki ladij so obiskali mestno hišo, kjer jih je sprejela podžupanja Serena Tonel.