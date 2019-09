Tura upanja se je po 90 dneh uspešno zaključila

Fizična in psihična prizadetost nista ovira ali sramota, je dokazala pobuda Un giro di speranza (Tura upanja), ki se je po 90 dneh in 3000 miljah plovbe okoli Apeninskega polotoka pod vodstvom barkovljanskega skipperja Bertija Brussa, v petek uradno zaključila na tržaškem sedežu zveze Lega Navale. Podvig, ki je stekel v okviru projekta Disequality ob stoletnici tržaškega oddelka Lege Navale, je predvideval obplutje Italije, od Trsta do Sanrema, v 100 dneh, in sicer z jadrnico Justmen, prirejeno za plovbo z invalidi na vozičku. Sredi njenega jadra pa je kraljeval Joy, maskota odprave oziroma oseba na vozičku, ki steguje roke v zrak in dokazuje, da ga kljub številnim težavam nič ne more ustaviti.

Berti Bruss se je med svojim govorom, ki so ga prekinili številni aplavzi in cmoki v grlu, najprej zahvalil svoji ženi Marini, ki mu je kljub bolezni in težavam stala ob strani od same zasnove projekta ter z njim uspešno opravila vso pot okoli Apeninskega polotoka, nato pa še vsem ostalim udeležencem, ki so na kakršenkoli način pripomogli k uresničitvi tega podviga. Kakor je poudaril, je hvaležen svoji usodi, ki mu je v preteklosti namenila toliko težkih trenutkov, vendar mu v zadnjih časih daje neprecenljivo zadoščenje in srečo.