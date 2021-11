Turisti po pandemiji so zahtevni

Hrana je v zadnjih desetih letih povsem prepojila naša življenja – njej je posvečenih ogromno televizijskih programov, knjig in revij, prekoračila je prag umetnosti in znanstvenega raziskovanja, bila je protagonistka milanskega Expa 2015 in je danes daleč eden od poglavitnih ciljev, ki ženejo ljudi na pot. Kako pomembna so danes kulinarična in vinska doživetja v turističnem sektorju, je zbranim v poslovni šoli MIB School of Management na Frnedu pojasnila Roberta Garibaldi, predsednica italijanskega društva za enogastronomski turizem, izvršna direktorica državne agencije za turizem ENIT, svetnica na ministrstvu za turizem in strokovnjakinja za enogastronomski turizem.

Gostja delavnice Trženje turizma. Promocija teritorija, lokalne enogastronomije ter dediščine avtohtonih skupnosti, ki sta jo v okviru čezmejnega projekta Primis priredila Slovensko deželno gospodarsko združenje in Ciljno začasno združenje Projekt (vanj sta vključeni SKGZ in SSO), je zbrane v dvorani – med njimi so bili ponudniki nastanitvenih kapacitet, turistični vodiči in upravitelji gostinskih lokalov – in tiste za domačimi ekrani uvedla v sedanje izzive in nove turistične trende, ki se uveljavljajo po pandemiji. V imenu organizatorjev je pozdravil Ivo Corva. Garibaldijeva je ugotavljala, da so turisti vse bolj pozorni na to, kar jedo in pijejo. Ko se podajo na pot, je torej to eno od glavnih vodil potovanj. Ne zadovoljijo se z običajno ponudbo, pač pa zasledujejo restavracije, ki imajo »svojo identiteto in ki ponujajo posebna doživetja, kot trenutek povezave, pravzaprav spoznavanja ozemlja.« Tem bolj jih enogastronomska ponudba nekega kraja prepriča, raje se bodo tja vračali ali jo bodo priporočili prijateljem, saj sta hrana in pijača danes kulturna izkušnja. »Turist skozi njiju spoznava kraj – okuša in doživlja njegovo identiteto, spoznava njegove zgodbe, tradicije in navade.«V vprašanje trženja turizma se bosta poglobila tudi gosta jutrišnje delavnice – direktor Slovenske turistične organizacije Italija Aljoša Ota in Bruno Bertero, direktor marketinga ustanove Promoturismo FJK. Jutišnjemu srečanju bo mogoče slediti tudi na spletu, in sicer na Facebook strani in na Youtube kanalu SKGZ od 9.30 dalje.