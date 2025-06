U-blox po 16 letih odhaja, namesto njega Trasna Cellular

Nič več U-blox Italia spa, temveč Trasna Cellular spa. Pod tem novim imenom in pod okriljem istoimenske irske družbe bodo dosedanji zaposleni pri švicarski multinacionalki, dejavni v sektorju telekomunikacij, nadaljevali z delom v centru pri Proseški Postaji v zgoniški občini. Še ena novost je, da bo novo podjetje skrbelo tudi za proizvodnjo in trženje lastnih proizvodov. Skratka, pod nadzorom bo imelo celotno verigo, navaja sindikat USB.

Kot je Primorski dnevnik že poročal, je družba Trasna v petek pod večer s podpisom kupoprodajne pogodbe dokončno prevzela tržaški del skupine U-blox, v katerem je zaposlenih še okrog 160 ljudi – nekaj jih je v prejšnjih mesecih, ko je vladala velika negotovost, odšlo. V glavnem so to inženirji, med njimi je tudi več Slovencev z obeh strani meje. U-blox je bil pri Proseški Postaji prisoten šestnajst let, odkar je leta 2009 od skupine KB 1909 odkupil podjetje Neonseven in ga preimenoval.

Sindikat USB je v sporočilu za medije med drugim omenil vlogo italijanske vlade. Ta je kupoprodaji v kratkem času prižgala zeleno luč. Pri USB pojasnjujejo, da bo novo podjetje Trasna Cellular večinoma nadaljevalo z delom svojega predhodnika, torej z načrtovanjem proizvodov za telekomunikacije in internet stvari, hkrati pa tudi proizvajala in tržila, kar bi v srednjem roku lahko privedlo do zaposlovanja novih kadrov. Dežela FJK naj bi že izrazila pripravljenost, da zaposlovanje po svojih močeh podpre.

Zadovoljstvo je izrazila tudi zgoniška županja Monica Hrovatin, ki je v teh mesecih spremljala dogajanje. »Res bi bilo škoda, da bi se razpršilo dolgoletno kvalificirano znanje vseh uslužbencev,« je komentirala.