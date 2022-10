Ubald Vrabec vodi pred Margherito Hack

Na Facebook strani Te son de Roian se ... se v teh dneh nadaljuje postopek, ki ga je rajonski svet za Rojan, Greto, Barkovlje, Kolonjo in Škorkljo napovedal za izbiro imena nove površine. V anketi, ki jo je objavil predsednik Gianluca Parisi je do danes vodil Ubald Vrabec s 627 glasovi pred Margherito Hack (469), Emanuelejem Filibertom, Claudiom Di Marcantoniom ter imeni Novi trg in Trg otrok. Sredi mestne četrti nastaja namreč novo okolje s parkom, otroškimi jasli in parkiriščem. Baje, da ne bo prostora za pravi trg, prebivalci pa bodo vendar imeli na razpolago površino na prostem za druženje. Morda bo to večja zelenica, kateri se bo po mnenju rajonskega sveta odlično prileglo ime nekoga, ki je v Rojanu živel oz. pustil svoj pečat. Poletnemu zbiranju imen po trgovinah in kavarnah ter spletni anketi bo sledil še zadnji korak. Imena z največ glasovi bo rajonski svet oddal občinskemu topografskemu uradu.