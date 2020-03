Ubita policista bosta dobila ulico

Policista, ki sta 4. oktobra lani v notranjih prostorih kvesture padla pod streli neuravnovešenega moškega, bosta dobila svojo ulico. Po Matteu Demenegu in Pierluigiju Rotti bodo poimenovali del Ul. Tor Bandena, in sicer tisti del, ki se nahaja tik pred vhodom na sedež tržaške policije. Preimenovanje koščka ulice je mogoče, ker je tam samo ena hišna številka. Pa še ta je od kvesture.

To sta na včerajšnji odlični obiskani novinarski konferenci napovedala občinski odbornik za toponomastiko Michele Lobianco in tržaški župan Roberto Dipiazza. Prvi je spomnil, kako zahtevno je preimenovanje ulic z birokratskega vidika. Župan pa je dejal, da bodo s poimenovanjem ulice in podelitvijo posthumnega častnega meščanstva ubitima policistoma sklenili krog, s katerim želijo svojcem izkazati bližino in solidarnost. Do poimenovanja ulice in podelitve priznanja bo prišlo 18. aprila, ko bodo v Trstu obeležili državni dan policije. Ob tisti priložnosti se bo v mestu mudil tudi prvi mož italijanske policije Franco Gabrielli, osrednja svečanost pa bo potekala v Mali dvorani Operne hiše Verdi.