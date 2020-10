Ubita policista dobila ulico in častno meščanstvo

Tako kot se je po lanski tragediji, ko je domnevno psihično bolni moški ustrelil policista, 31-letnega Mattea Demenega in 34-letnega Pierluigija Rotto, mesto odelo v žalovanje, je bilo podobno vzdušje čutiti tudi danes, dva dni pred prvo obletnico njune smrti. Spomin na ustreljena policista so lokalni upravitelji v družbi svojcev žrtev, prvega moža italijanske policije Franca Gabriellija, sil javnega reda in verskih predstavnikov počastili z mašo v cerkvi Sv. Antona Novega, poimenovanjem ulice po ubitih policistih pred kvesturo in s spominsko svečanostjo v operni hiši Verdi.

Komemorativno jutro se je začelo s sveto mašo, ki jo je daroval nadškof Giampaolo Crepaldi. »Matteo in Pierluigi sta stopila v naša srca kot nekaj dragocenega, kot nekaj, kar je treba hraniti in gojiti. V spomin sta nam zapustila vabilo, s katerim nas rotita, da vsake toliko časa dvignemo naš pogled z zemlje - doline solz - in se zazremo v nebo, obsijano z zvezdami,« je dejal nadškof. Po maši se je množica ljudi ob spoštovanju vseh protikoronavirusnih priporočil preselila na kvesturo. V njenem preddverju je prvi mož policije Franco Gabrielli položil venec in svojcem pod streli padlih policistov izročil knjigo z verzi in risbami, ki so jih pretreseni Tržačani v dneh po dogodkih, ki jih Trst ni vajen, puščali pred tržaško policijo.

Sledila je krajša slovesnost, na kateri sta med drugimi spregovorila tudi tržaški župan Roberto Dipiazza in predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga. Prvi je spomnil, kako je tragedija šokirala mesto. »Tržačani so lani prav na tem mestu tiho in spoštljivo polagali cvetje in prižigali sveče. Na kvesturo je romalo na tisoče Tržačanov, ki so s seboj prinašali na tisoče rož. Prav zato smo se odločili, da prav na tem mestu ulico poimenujemo po Matteu in Pierluigiju,« je dejal župan, ki je v nadaljevanju odkril tablo in dejal, da je zdaj čas za tišino in sočustvovanje s svojci.