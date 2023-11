Učence je v šolo peš pospremil lokalni policist

Namestnik inšpektorja tržaških lokalnih policistov je pred nekaj dnevi rešil iz zagate več učencev večstopenjske šole Campi Elisi, ustavljenih v dolgi koloni avtomobilov, ki je nastala zjutraj ob 7.30 na izvozu hitre ceste pri sedmem pomolu. Brez njegovega posredovanja bi bili zagotovo občutno zamudili pouk.

Zaradi oljnega madeža na cestišču so lokalni policisti avtomobile na hitri cesti iz smeri Milj oz. Doline izločali na vmesnih izvozih, na zadnjem odseku hitre ceste pa se je medtem v zastoju že nabralo večje število avtomobilov. Namestnik inšpektorja je šel od avta do avta, zbral učence in jih peš spremil do večstopenjske šole, kjer so v razred vstopili skoraj pravočasno.

Zatem se je lokalni policist vrnil na hitro cesto z mimoidočim skuteristom in iz zastoja rešil številne voznike, ki so po njegovih navodilih zapeljali proti smeri prometa do najbližjega izvoza.