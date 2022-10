Učenci 15 šol gradili suhi zidek

Najprej so slišali, zakaj so suhi zidovi po Krasu pomembni, potem so si otroci nadeli rokavice in se s pomočjo nosilcev znanja suhozidne gradnje podali na delo. Včeraj je namreč pri Bazovici, točneje na Buabetovi Ogrdini pri Pašniški zadrugi med mejnim prehodom Bazovica in Lipica, potekal pravi maraton suhozidne gradnje, Kamenton. V okviru kampanje Dnevi evropske kulturne dediščine Partnerstvo kraške suhozidne gradnje to dejavnost organizira že od leta 2018, na njej pa sodelujejo slovenske šole z obeh strani meje. Letos so suhi zidek prvič popravljali tudi na italijanski strani meje pri Bazovici. Pri letošnji akciji pa je sodelovalo tudi SKD Lipa iz Bazovice.

Med dnevom so suhi zid v dvournih izmenah popravljali učenci in dijaki OŠ Karla Destovnika - Kajuha in Primoža Trubarja ter vrtca Ubalda Vrabca iz Bazovice, OŠ Pinka Tomažiča iz Trebč, NSŠ Sv. Cirila in Metoda ter OŠ Frana Milčinskega s Katinare, NSŠ Simona Gregorčiča in VEŠ Josipa Pangerca iz Doline ter VEŠ iz Nabrežine. S slovenske strani meje pa so se Kamentona udeležile OŠ Bogomirja Magajne iz Divače, vrtec Sežana, OŠ Dutovlje, OŠ Srečka Kosovela iz Sežane, podružnična šola Lokev, OŠ A. Stjenka iz Komna in podružnična šola iz Kostanjevice na Krasu.Skupaj z učitelji in starši, ki so bili prav tako vabljeni, da se udeležijo maratona, so otroci spoznali, kako se gradi suhe zidke in čemu služijo.