Udarec koronavirusa osebam s posebnimi potrebami

Če si odrasli ljudje tudi v teh izrednih razmerah, nekako skušamo (ali si to vsaj domišljamo) pomagati, so ljudje s posebnimi potrebami še bolj podobni otrokom, se pravi nebogljeni in odvisni od drugih. Težko jim je pojasniti, kaj se dogaja in zakaj se je moral njihov ustaljeni vsakdan naenkrat spremeniti. Koronavirus je neusmiljeno in brezobzirno udaril tudi po središčih, v katerih gostijo osebe s posebnimi potrebami: Sklad Mitja Čuk je bil primoran zapreti svoja vrata na Repentabrski cesti, ki so bila od ponedeljka do petka med 8. in 17. uro na stežaj odprta dvanajsterici gojencev. O tem, kako so na Skladu ukrepali in kje so danes njihovi gojenci, smo se pogovorili s predsednico Stanko Čuk.

Nevarnost širjenja bolezni covid-2019 je močno vplivala tudi na dejavnost združenja CEST (Centro Educazione Speciale Trieste), ki v Trstu in Miljah skrbi za huje prizadete odrasle osebe. Prisiljeni so bili zapreti vseh pet dnevnih centrov. Ostale so odprte le štiri stanovanjske skupnosti – in sicer tri v mestni četrti Valmaura in ena v Ulici del Veltro. Kako se borijo proti nevarnosti okužbe in kako so novim razmeram prilagolili svoje dejavnosti, je Primorskemu dnevniku zaupala direktorica Maja Tenze.