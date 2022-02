Tržaški občinski svetnik in voditelj proticepilskega Gibanja 3V Ugo Rossi bo ostal v hišnem priporu, je danes odločil sodnik za predhodne preiskave na tržaškem sodišču. V hišni pripor na domu v Vidmu so ga minuli konec tedna odvedli tržaški lokalni policisti, potem ko je v mladinskem rekreacijskem središču Toti pri Sv. Justu prišlo do incidenta. Rossi je želel med obiskom pete občinske svetniške komisije s silo vstopiti brez obveznega covidnega potrdila, pri čemer je prišlo do prerivanja. Porinil naj bi tamkajšnjo uslužbenko in pristojno za šolstvo v tržaškem občinskem odboru Nicole Matteoni.

Kljub prepričevanju kolegov svetnikov, naj preneha, se Rossi ni vdal, tako da je ena od svetnic poklicala lokalno policijo. Ker se samostojno ni želel umakniti, so ga štirje redarji, med prerivanjem, s silo pospremili ven in aretirali, medtem ko je svetnik, ki se je medtem tudi vrgel na tla, napovedoval pritožbe »zaradi prekinitve javne službe«. Obtožujejo ga upiranja javni osebi.

To je že drugič, kar Rossija aretirajo zaradi neprimernega obnašanja – prvič si je po prerivanju pred pošto pri Sv. Ivanu zaslužil petmesečno (pogojno) zaporno kazen in izplačilo 2500 evrov odškodnine oškodovancem. Brez covidnega potrdila je med drugim večkrat skušal vstopiti v mestno hišo, ravno tako je ob dnevu spomina nespoštljivo rinil v Rižarno.