Ugo Rossi na sodišču z masko

Na tržaškem sodišču se je danes nadaljevalo sojenje tržaškemu občinskemu svetniku in članu proticepilskega gibanja 3V Ugu Rossiju, obtoženemu upiranja uradni osebi, žaljenja in povzročitve telesnih poškodb v oteževalnih okoliščinah zaradi incidenta s karabinjerji pred svetoivansko pošto, do katerega je prišlo 21. septembra. Na tokratni obravnavi so zaslišali štiri priče tožilstva, ki je sodniku Camillu Poillucciju izročilo dokazno video gradivo. Edino presenečenje današnje obravnave je bilo, da jo je obdolženec Ugo Rossi spremljal z zaščitno masko, čeprav odločno zavrača vse varnostne ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Njegovo potrdilo o opravičenosti nošnje mask v zaprtih prostorih za sodnika ni bilo veljavno.

Obdolženec je v sodno dvorano v spremstvu odvetnika Pierumberta Staraceja stopil brez zaščitne maske. Na sodnikovo vprašanje, zakaj ne nosi maske, je Rossi odgovoril, da je ne sme nositi, ker tvega panični napad. Tožilec Pietro Montrone je prosil za prekinitev razprave, da bi sodnik lahko preveril verodostojnost potrdila, ki ga je podpisal psiholog. Po krajšem premoru se je sodnik Poillucci vrnil in rekel, da potrdilo ni veljavno, ker psiholog ne zastopa medicinske stroke.

Na tokratni obravnavi so prisluhnili pričam tožilstva. Prihodnja obravnava bo konec novembra, ko bo sodnik prisluhnil še pričam obrambe in odločil, če je čas za izrek sodbe.