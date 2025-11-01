Ujeli ukradeno otroštvo od Gaze do rudnikov v Kongu

Tragedije, ki v današnjem svetu zarežejo globoko, so tudi letos v ospredju 22. novinarskih nagrad Marco Luchetta. Strokovna žirija, ki ji predseduje voditelj televizijske oddaje Il cavallo e la torre (Rai3) Marco Damilano, je podelila nagrade v sedmih kategorijah in izbirala med desetinami kandidatov. V sekciji TV News bo nagrado prejela Marina Sapia, glavna urednica RAI za tujino, ki je preiskovala položaj v rudnikih kobalta v Demokratični republiki Kongo, kjer otroci z rokami kopljejo toksično snov.

Tovarna mila, zapori in še marsikaj

Z najboljšim radijskim prispevkom se je izkazal Gianluca Diana, ki je zabeležil škodljiv vpliv natrijevega hidroksida na zdravje otrok, zaposlenih v tovarni mila v Sierri Leone. Nagrado za italijanski tisk bodo izročili Raffaelli Calandra, reporterki gospodarskega dnevnika Il Sole 24 ore in dolgoletni voditeljici oddaje Storiacce na Radiu24, ki je z reportažo ugotovila, da je položaj mladoletnih v italijanskih zaporih kritičen. Za najboljšo reportažo z balkanske poti je žirija izbrala delo Alessie Candito, urednice dnevnika La Repubblica, kjer je objavila zgodbo o vse večjem številu migrantov in ugrabitev. Njena reportaža omenja tudi Trst kot zadnjo etapo na poti obupanih migrantov.

Novinarka in režiserka Chiara Avesani je prepričala z dokumentarcem Leaving Gaza, zgodbo ljudi, ki so zapustili Gazo, a ostajajo s svojo zemljo tesno povezani. Zadnje trenutke življenja skupine palestinskih otrok v Gazi je za britanski dnevnik The Guardian povzel Lorenzo Tondo z Malakom A Tanteshom in si tako prislužil nagrado za prispevek v mednarodnem tisku. Za najboljšo fotografijo pa je bil izbran posnetek iz Gaze palestinskega fotoreporterja Haithama Imada za agencijo EPA.