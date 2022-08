Ukradel 30 stekleničk parfuma

Da bi osrečil svojo drago, je sklenil, da ji bo podaril cel kup stekleničk parfuma, ki pa jih ni kupil, pač pa jih je kar ukradel v trgovini. Uslužbenca, državljana kitajske, je močno odrinil, nato je stekel na cesto in pobegnil s 30 stekleničkami parfuma znanih znamk. Nadzorne kamere so dogodek posnele, pozornost preiskovalcev so pritegnili zlasti številni tatuji moškega na ramenih in vratu, ob čemer so izsledili njegovo identiteto. Gre za 29-letnega romunskega državljana, ki ga je sodnik nato obsodil na desetmesečno zaporno kazen. Za njim pa so se izgubile vsakršne sledi.

Moškega so karabinjerji iz Nabrežine v minulih dneh prestregli na avtobusu, ki pelje v Romunijo. Prepoznali so tatuje in ugotovili, da je na begu. Devetindvajsetletnika so aretirali in ga prepeljali v tržaški zapor.