Ukradel denar iz blagajne, a ga je ujela lokalna policija

Tržaška lokalna policija se je minuli torek v okviru načrtovanih kontrol tistega območja nahajala v Ulici Bonomo, ko je iz trgovskega centra v bližini zaslišala ropot in zagledala moškega, ki je od tam bežal in žensko, ki je kričala na pomoč.

Lokalni policisti so 43-letnega V.V., litovskega državljana brez stalnega prebivališča, takoj ustavili. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da naj bi moški iz blagajne v trgovini ukradel ves denar. Ko se je prodajalka tega zavedela, ga je skušala ustaviti, a jo je tat porinil na tla in zbežal na cesto, kjer ga je nato ustavila lokalna policija.

Redarji so našli v žepu bunde nož, ukraden denar pa je V.V. skrival v spodnjih hlačah. Lokalni policisti so ga odvedli na policijsko postajo, kjer jih je tat začel napadati z brcami in pestmi ter pljuvati vanje, zato so ga morali umiriti s solzilcem.

Aretirali so ga zaradi tatvine, upiranja in žaljenja policistov, poškodb in groženj.