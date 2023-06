Ukradel liker in med begom poskusil udariti varnostnika

Karabinjerji iz Nabrežine so v okviru nadzora na območju ob nekdanji meji na linijskem avtobusu prestregli 48-letnega romunskega državljana na begu. V zaporu mora prestati 4 leta in 4 mesece kazni zaradi ropa, ki ga je storil leta 2013 v Mestrah. V supermarketu je ukradel liker in ga skril pod jopič. Preskočil je blagajne in skušal pobegniti, pri čemer ga je zagledal varnostnik, ki je stekel za njim. Ko ga je prijel, ga je 48-letnik med prerivanjem skušal udariti s pestjo, kar pa mu ni uspelo in ga je varnostnik uspel zadržati. Ovadili so ga zaradi ropa, zaradi česar ga je sodišče v Mestrah tudi obsodilo na zaporno kazen. Karabinjerji so ga prepeljali v tržaški zapor, kjer bo na razpolago sodni oblasti.