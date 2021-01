Ukradeni kipec sv. Jožefa se je po 44 letih vrnil domov

Karabinjerji oddelka za zaščito kulturne dediščine iz Vidma so cerkvi zaselka Cologna v občini San Genesio Atesino (Bocen) ob posredovanju Bocenske župnije vrnili lesen kip svetega Jožefa, ki so ga neznanci iz omenjene cerkve ukradli leta 1977. Umetniško delo so sicer izsledili karabinjerji iz kraja Concordia Saggitaria v pokrajini Benetke, na spletu ga je prodajal zasebnik iz Milj.

Karabinjerji so kipcu prišli na sled s pomočjo zbirke podatkov ukradenih umetnin, njegov opis in velikost sta se ujemala s kipcem, ki je bil ukraden pred nekaj več kot štiridesetimi leti. Manjkalo je le fotografsko gradivo, pri tem pa so na pomoč priskočili karabinjerji iz občine San Genesio, urad za cerkvene dobrine škofije Bocen-Bressanone ter pastoralni svet cerkve v San Genesiu, ki so potrdili avtentičnost ukradenega kipca.

Med preiskovanjem pa je lastnik lesenega kipca Svetega Jožefa, ki je v kraju, kjer so ga ukradli, nastal kot del skupine kipcev v 19. stoletju, umetnino prodal. Predstavniki poveljstva karabinjerjev v Miljah in Portoguaru ter osebje oddelka karabinjerjev za zaščito kulturne dediščine iz Vidma so kmalu uspešno izsledili novega lastnika ter mu zasegli ukraden kipec. Državno tožilstvo iz Pordenona, ki je sledilo preiskavam, je takoj odredilo povratek ukradene umetnine prvotnemu lastniku. Leseni kipec svetega Jožefa se je tako lahko vrnil v domačo cerkev, v veselje vseh vernikov, ki so že mislili, da je kipec za vselej izginil.