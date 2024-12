Ulico Commerciale so danes ob 15.45 ponovno odprli za promet, so sporočili lokalni policisti. Sinoči ob 20. uri so jo zaprli za promet zaradi nujnih popravil na vodovodnem omrežju. Okvaro so popravili. V Ulici Cordaroli, kamor in od koder so zavijali vozniki, ki so vozili proti Trstu oz. Opčinam, so nastajali ob zaprtju daljši zastoji.