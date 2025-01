Ulica D'Alviano v Trstu bo do torka (28. januarja) med ulicama Caduti sul Lavoro in dei Lavoratori zaprta za promet. Med infrastrukturnimi deli so se sesedla tla in so na cestišču nastale razpoke, so sporočili mestni redarji. Vozniki bodo morali začasno voziti mimo ulic Caduti sul Lavoro in Ulico Svevo. Edina izjema bodo avtobusi in reševalna vozila v smeri proti Trstu.