Ulični umetniki radi nastopajo v Trstu

Angelique smo zmotili v Kavani, malo preden bi vžgala s skladbo Wish you were here. »V Trstu so pogoji za delo uličnih umetnikov dobri, od zaslužkov je mogoče živeti,« je razložila 25-letna tržaška pevka in kitaristka. »Večina publike je super. Težave imamo le z redkimi prebivalci, ki so naveličani glasbe, tudi nekaj verbalnih napadov je bilo, a nič takega. Odnosi z upravitelji lokalov so enkratni. Tudi turisti so zelo radodarni, puščajo nam bankovce po 20 ali 50 evrov«.

Pred nekaj tedni je Občina Trst predstavila novo aplikacijo Openstage, nastopanje umetnikov na ulicah tržaškega mestnega središča je dobilo novo, digitalno dimenzijo. Če so se morali prej ulični umetniki registrirati na portalu Fedro, morajo to po novem storiti prek aplikacije. Tam si odprejo profil s fotografijo in življenjepisom, publika pa lahko na aplikaciji, ki je brezplačno dostopna za vse telefonske operativne sisteme, vidi, kdo vse tistega dne nastopa v mestu, seznani se lahko tudi s krajem in uro nastopa. Angelique Fontanella na ulici nastopa vsaj enkrat tedensko, na konservatoriju Tartini študira jazz petje, igranja kitare se je naučila sama:»Najraje pojem na Borznem trgu in Trgu Cavana, tu je mirno, veliko ljudi gre mimo. Vsakič se čudim, koliko otrok stopi do mene in me nagovori.«

Povsem drugačno glasbo izvaja Baltazar Avila. Kitarist z umetniškim imenom Balta ponuja mešanico južnoameriških in balkanskih ritmov. Glasbenik po rodu iz argentinskega mesta Mar del Plata je, preden bi pristal v Trstu, prepotoval vso Južno Ameriko in Evropo.