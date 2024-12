Ulico Commerciale, ki so jo sinoči ob 20. uri zaprli za promet zaradi nujnih popravil na vodovodnem omrežju, bodo odprli za promet že danes popoldne, takoj po zaključku del. Sinoči so napovedovali, da bo njeno zaprtje trajalo dan ali dva. Danes že v jutranjih urah pa so bila dela skoraj zaključena.