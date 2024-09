Umetna inteligenca ne bo nadomestila človeka

Kakšno vlogo bo imela umetna inteligenca v novinarstvu? In, predvsem, kakšna bo vloga medijev v svetu, kjer se bodo algoritmi sunkovito razvijali? Na ti dve vprašanji so iskali odgovor danes dopoldne na tržaškem Velikem trgu, v sklopu medijskega festivala Link, predsednik Novinarske zbornice FJK Cristiano Degano, glavna urednika dnevnikov La Repubblica in Il Foglio Beniamino Pagliaro ter Matteo Matzuzzi in koordinatorka masterja novinarstva na milanski univerzi IULM Marta Zanichelli.

Matzuzzi je uvodoma z zanimivo zgodbo spomnil na težavnost prepoznavanja medijskih vsebin, ki so nastale s pomočjo umetne inteligence. Njegov Foglio je dlje časa objavljal vsak dan en članek, ki ga je napisala umetna inteligenca. Vse članke pa sta prepoznala le dva bralca, ki sta kot nagrado dobila naročnino na dnevnik in steklenico šampanjca. Nenazadnje je tudi vse pogovore v šotoru na Velikem trgu uvedel video, kjer je avatar, ki je nastal z umetno inteligenco, izrazil dobrodošlico in se zahvalil sponzorjem.

Pagliaro, Tržačan po rodu, je upad zanimanja bralstva za tradicionalne časopise deloma razložil s spremembami v navadah. Obenem pa je ostro kritiziral spremembe v redakcijskih navadah. Časopisi se prevečkrat odločajo za spletne objave, ki so brez kakršnekoli kakovosti, a bodo prinesle nekaj klikov, »Izbiramo količino, ne pa kakovost,« je dejal. »Spuščamo se v tekme med hrčki, ki ne prinesejo ničesar,« je še ocenil. Spletne vsebine o urnikih tekem Jannika Sinnerja, je dejal, ne bodo rešili delovnih mest na dnevnikih. Zaradi pandemije in vojne v Ukrajini opaža sicer povečano zanimanje za verodostojne informacije. Zanichelli je krizo novinarstva pripisala tudi prekomernemu zanašanju na sekundarne vire, predvsem socialna omrežja.