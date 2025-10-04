Umetna inteligenca uvedla festival Besede med prostori

Umetna inteligenca (UI) je v nepričakovano kratkem času vstopila v naša življenja. Iz poznavalskih krogov in s programerskih miz je v nekaj mesecih prodrla v naš vsakdan in je zdaj neizogiben del njega. V četrtek je v kavarni San Marco potekal forum o njeni rabi v prevajanju v založništvu. Forum, ki ga je moderirala Martina Kafol (Založništvo tržaškega tiska) in pri katerem so sodelovali Francesca Novajra, Luka Novak in Cecilia Valenzuela, je bil uvodni dogodek sejma založništva Besede med prostori, ki ga drugo leto zapored organizira založba Vita Activa Nuova in od danes do ponedeljka poteka v dvorani Xenia na tržaškem nabrežju.

Predstavlja se 14 založb iz Slovenije, Italije, Grčije in s Cipra. Stojnice so odprte od 10. do 20. ure. Ob 15.10 bo gostoval Slovenski center PEN in njegov ženski odbor MIRA. Tanja Tuma, Darinka Kozinc in Vesna Mikolič se bodo pogovarjale o vlogi društva pri navezovanju stikov med slovenskimi in italijanskimi literarnimi ustvarjalci.