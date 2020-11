Umetniki vina in neukrotljiva kraška planota

Pred kraškim kamnom, burjo in strminami bi tudi najbolj pogumen kmet klonil, če se ne bi rodil in živel na tem območju, če ne bi vedel, da se iz kamna rodi edinstveno vino, ki v sebi nosi zgodbo o Krasu, strasti do dela in ljubezni do domače zemlje.

O neukrotljivem kraškem kamnu, ki daje krajevnim pridelkom poseben pečat, je v četrtek tekla beseda na drugem srečanju enogastronomskega festivala Farmer & Artist, ki ga prireja lokalna akcijska skupina LAS Kras.

V živo iz kavarne San Marco je večer uvedel Robi Jakomin za društvo ONAV, pogovor med vinarjem in živinorejcem Damijanom Miličem, vinarjema Andrejem Skerljem in Benjaminom Zidarichem ter someljejko Silvio Piuca pa je vodil Matteo Bellotto.

Kozarec kraškega vina nosi v sebi pristnost ozemlja, na katerem nastaja, značilnosti vinogradov, katerih vinarji poznajo vsak meter do potankosti. »V njem zavohaš burjo in kamen, s požirkom spremljaš zgodbo ljudi, ki iz kamna naredijo vino. Okus kraške žlahtne kapljice je hkrati nežen in močan,« trdi someljejka Silvia Piuca.

Prava umetnina je nedvomno klet v Repnu, kjer svoje vino in druge pridelke hrani Damijan Milič, ki je pred leti zapustil delo električarja in se podal na pot obdelovanja zemlje. V pričakovanju, da svoje vino vključi med certificirane biološke pridelke, Milič pripravlja penino rosè iz terana.

»Samo z obrtniškim pristopom lahko iz kraške zemlje nastane vino. Ritmi, ki jih ima zemlja so sicer zelo različni od tistih, ki jih diktira današnja družba,« pravi Andrej Skerlj iz Bajte. »Pomembno je razumeti, kako se vino s časom spreminja.«

S tem, da se vino s časom spreminja in prinaša dodatna zadoščenja, se strinja Benjamin Zidarich, ki pravkar širi svojo klet: »Odločil sem se, da bom ustvaril pravo banko vina, iz katere bo možno razumeti, kako se žlahtna kapljica razvija.«

Naslednji neposredni prenos festivala Farmer & Artist, ki nastaja v sodelovanju z Združenjem kraških vinarjev, kavarno San Marco, revijo IES, OGS, ONAV in s podporo Zadružne kraške banke Trst Gorica, bo v ponedeljek, 30. novembra, ob 18. uri. »Eno je sveto: preprosto in pristno,« je Kosovelov verz, ki bo navdihnil goste večera.