Umetnost in razvedrilo v sklopu DEKD

Vikend, ki se nam bliža, se obeta kulturno in razvedrilno dinamičen. V okviru Dnevov evropske kulturne dediščine, ki potekajo letos pod geslom Umetnost in razvedrilo bo namreč ministrstvo za kulturne dobrine in dejavnost (MiBAC) tudi v Deželi FJK poskrbelo za promocijo bogate zgodovinske in arheološke dediščine, je na današnji novinarski konferenci v palači Economo povedal vodja deželnega sekretarjata MiBAC Roberto Casanelli. Kako? Z vabilom na obisk, ki je namenjeno čisto vsakemu izmed nas. V soboto in v nedeljo bodo na primer odprti Palača Economo, Miramarski grad in park, arheološko najdišče v Naselju sv. Sergija in rimski vodovod v Dolini Glinščice, rimsko gledališče, državni arhiv in državna knjižnica Crise na primer.

Marsikdo še ni vstopil v Palačo Economo na Trgu Libertà 7, kjer ima sedež spomeniško varstvo. V soboto sta tu predvidena dva vodena ogleda ob 15.30 in 16.30, v nedeljo pa ob 10.30 in 11.30. Za obiskovalce pa je predvideno še presenečenje, in sicer ogled treh slik tržaškega eklektičnega likovnega umetnika Giannija Russiana (1922-1962), ki so krasile skupne prostore tržaškega sanatorija Santorio Santorio. Umetnine iz leta 1957 ponujajo vpogled v commedio dell'arte z maskami Brighelle, Rosaure in Capitana Fracasse.