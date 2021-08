Umetnost med drevesi in grmovjem

V gozdiču pred Cerovljami, pri Adventure parku, so v soboto med drevesi in grmovjem zaživela čudežna bitja. K projektu Energija krajev – Festival vetra in kamna, ki ga prireja združenje Casa C.A.V.E. (Contemporary Art Vižovlje Europe) so se pridružili umetniki tržaške Skupine Gruppo 78 Cecilia Donaggio Luzzatto Fegiz, Pierpaolo Ciana, kipar Rodolfo Liprandi in Paola Pisani, ki so iz naravnih materialov, pravzaprav teh, ki jih je najti v gozdu, ustvarili čudežne živali.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.