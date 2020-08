Umrl je Edvin Švab

V Dolini in v zamejskem ter čezmejnem prostoru je odjeknila žalostna vest, da je sinoči v domu za starejše osebe v Gažonu v 86. letu starosti umrl Edvin Švab. Bil je bivši dolinski župan, dolgoletni ravnatelj Dijaškega doma v Trstu in vsestransko aktiven družbeno-politični delavec, ki je veliko storil pri vzpostavljanju dialoga med tu živečima narodoma in v čezmejnem prostoru ter za dobrobit krajevne skupnosti.

Bil je med drugim poklicni tajnik Slovenske prosvetne zveze v Trstu, ki se je kasneje preimenovala v ZSKD ter dolgoletni član KPI, v kateri je zasedal vrsto odgovornih položajev. Leta 1970 je bil prvič izvoljen v dolinski občinski svet, kjer je opravil več mandatov, najprej kot odbornik, nato od leta 1975 do leta 1990 kot župan. Med županovanjem je med drugim že leta 1981 prvič izpeljal pobudo »odprtih mej«, ki se je ohranila vse do danes.