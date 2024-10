Umrl je Ezio Martone

»Izgubili smo progresista, modrega prijatelja in svobodnega intelektualca.« S temi besedami se je senatorka Demokratske stranke Tatjana Rojc spomnila Ezia Martoneja, nekdanjega podpredsednika tržaške pokrajine iz vrst Komunistične partije Italije. Martone je umrl v Trstu.

Politik in sindikalist zavarovalniških delavcev se je rodil v mestu Sondrio v Lombardiji. V Trstu se je zaposlil na zavarovalnici Generali in leta 1964 pristopil k stranki Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria. Ob razpustitvi PSIUP se je leta 1972 vključil v Komunistično partijo Italije. V drugi polovici sedemdesetih let je postal podpredsednik Pokrajine Trst, naveza komunistov in socialistov je upravljanje pokrajine takrat prevzela od krščanske demokracije z Michelejem Zanettijem na čelu.

Martone je tudi avtor številnih knjig. O zavarovalnicah Generali je pisal v knjigi Il lungo viaggio Del Leone di Trieste: Mogliano - Polis - Citylife. Svoje politično udejstvovanje na čelu pokrajine pa je opisal v delu Quei 1254 giorni rossi. Quando a Trieste governò la sinistra.