Unabomber: sodnega postopka je konec

Državno tožilstvo v Trstu je uradno ustavilo kazenski postopek v zadevi Unabomber. Zgodba o neznancu, ki je dobro desetletje z bombnimi napadi strašil po Furlaniji in Venetu, se je torej sklenila.

Odločitev temelji na rezultatih ponovne ekspertize, ki je pokazala, da najdene sledi las in dlak ne pripadajo storilcu, temveč dvema kriminalistoma. Do kontaminacije vzorcev je verjetno prišlo zaradi malomarnosti preiskovalcev že v samem začetku zbiranja dokazov pred leti.

Ena od žrtev Unabomberja je ustavitvi postopka nasprotovala, medtem ko je Elvo Zornitta (nekoč glavni osumljenec za kazniva dejanja) zahteval, da primer ne zastara, temveč da ga tožilstvo oprosti vsake obtožbe. Zornitta je želel, da sodišče o primeru odloči vsebinsko. Furlanski inženir je bil dolga leta žrtev krive obtožbe, potem ko je policijski inšpektor Ezio Zernar ponaredil ključni dokaz proti njemu, za kar je bil kasneje tudi pravnomočno obsojen.

»Zadeva se je zaključila na najboljši možen način,« je komentiral Zornittov odvetnik Maurizio Paniz, »primer ni zastaral, tožilstvo se je jasno izrazilo, da je gospod Zornitta nedolžen, ker ni dokazov, ki bi ga bremenili. Zdaj se bo lahko končalo trpljenje inženirja Zornitte in njegove družine.«

Skrivnostnemu bombnemu napadalcu pripisujejo namestitev 32 bomb med letoma 1994 in 2006. Napadi v Venetu in Furlaniji so pohabili več ljudi, med njimi tudi otroke, saj je storilec eksploziv skrival v vsakdanje predmete, kot so tube majoneze in čokoladna jajčka s presenečenjem. Primer so po 16 letih mirovanja ponovno odprli leta 2022, na pobudo takratnega tržaškega glavnega tožilca Antonia De Nicola, ki je prisluhnil novinarju Marcu Maisanu in dvema žrtvama napadov, Francesci Girardi in Greti Momesso. Maisano je v enem od fasciklov v sodnih arhivih takrat namreč našel sledi las in dlak, za katere je menil, da bi lahko pripadale Unabomberju. A se je naposled izkazalo, da temu ni tako.